Inca patru romani au pierdut lupta cu coronavirusul: Bilantul deceselor ajunge la 1.270

Astfel, bilantul negru in tara noastra ajunge la 1.270.Este vorba despre trei barbati si o femeie din Botosani, Galati, Neamt si Caras-Severin.Romania are, in acest moment, 19.257 de cazuri confirmate de COVID-19. Dintre persoanele diagnosticate, 13.256 au fost declarate vindecate si externate.In prezent, 160 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.- o femeie de 67 de ani din Botosani, confirmata cu coronavirus in data de 24 mai. Femeia a murit pe 31 mai. Ea suferea de diabet zaharat, accident vascular cerebral sechelar si complexe imune circulante (CIC).- un barbat de 45 de ani din Galati, testat pozitiv in data de 29 aprilie. Pacientul a murit pe 31 mai. El era asistent social la Caminul de batrani Sf. Spiridon din Galati, unul dintre focarele de COVID-19 din oras. Comorbiditati: hepatita cronica cu virus B (VHB), obezitate, sindromul de QT lung (o boala a ritmului cardiac), steatoza hepatica, sindrom hepatocitoliza.- un barbat de 64 de ani din Neamt, confirmat in 12 mai cu noul coronavirus. Decesul a fost inregistrat duminica, 31 mai. Comorbiditati: complexe imune circulante (CIC), ablatie fibrilatie atriala (FiA), flutter atrial, hipertensiune arteriala, diabet zaharat de tip II, insuficienta renala cronica.- un barbat de 81 de ani din judetul Caras-Severin, confirmat in 5 mai cu COVID-19. Pacientul a murit in 31 mai. El suferea de insuficienta renala cronica dializata.