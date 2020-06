Inca trei barbati au murit de COVID-19. Bilantul total al deceselor a ajuns la 1.308

Iata detaliile despre decesele raportate vineri, 5 iunie 2020:

Ziare.

com

In precizarile de vineri, GDS anunta ca este vorba despre trei barbati din Bacau, Ilfov si Bucuresti.- un barbat, de 67 ani, din judetul Bacau, confirmat cu COVID-19 pe 6 mai si care a murit pe 5 iunie. El suferea de o boala cardiaca.- un barbat, de 51 ani, in judetul Ilfov, care a primit confirmarea pe 16 mai si care a murit pe 4 iunie. Barbatul suferea de obezitate, boala cardiovasculara, sindrom hepatocitoliza.- un barbat, de 85 ani, din Bucuresti, confirmat cu virusul pe 27 mai si care a murit pe 4 iunie. El suferea de insuficienta cardiaca clasa II-III NYHA, bloc de ramura dreapta complet, insuficienta aortica, insuficienta mitrala si diabet zaharat tip II.Amintim ca joi numarul cazurilor din ultimele 24 de ore a crescut, iar autoritatile au tras un semnal de alarma pentru respectarea masurilor de protectie. Astfel, joi au fost raportate 238 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si in total erau 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul. A.G.