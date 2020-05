Inca trei decese cauzate de noul coronavirus in Romania. Bilantul negru ajunge la 1.262 de morti

Ziare.

Astfel, bilantul negru in tara noastra ajunge la 1.262 de morti Toate persoanele decedate, anuntate azi de GCS, aveau si alte boli asociate, astfel:: Este vorba de un barbat, in varsta de 71 de ani, din judetul Buzau. Acesta a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus pe 17 mai si a murit pe 30 mai. Pacientul suferea de neoplasm la colon cu metastaze pulmonare si hepatice.: O femeie, in varsta de 64 de ani, din judetul Dolj, care a fost confirmata pe 21 mai, decedand pe 31 mai. Suferea de diabet zaharat si era dependenta de insulina.: Un barbat de 70 de ani din judetul Teleorman. A fost confirmat pozitiv pe 14 mai si a decedat pe 30 mai, avand diabet zaharat insulino-dependent si o tumora maligna laringiana.