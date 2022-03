Inca patru morti provocate de noul coronavirus au fost confirmate la noi in tara, marti seara. Astfel, bilantul deceselor ajunge la 12, in trei zile.

UPDATE: Ministerul Sanatatii transmite ca se confirma cazurile 11 si 12, fiind vorba despre o femeie din Suceava si un barbat din Ialomita.

Totodata, ministerul precizeaza ca a existat o eroare in informarea anterioara, astfel ca decesul 11 raportat anterior fusese deja raportat luni. Astfel ca acesta este cazul 11 "real".

"Va informam ca al 11-lea si al 12-lea caz de deces al persoanelor infectate cu noul coronavirus (COVID-19) sunt urmatoarele:

Cazul 11: Femeie, 64 de ani, din judetul Suceava, internata in stare grava in Spitalul Judetean Suceava - sectia ATI, unde a fost intubata. Femeia a fost transferata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi, unde a decedat astazi. Pacienta suferea de boli asociate (HTA, cardiopatie ischemica, fibrilatie atriala) si a avut istoric de calatorie in perioada 13-29 februarie a.c. in Insulele Mauritius, Seychelles, Dubai.

Mentionam ca, dintr-o eroare de raportare, decesul anterior comunicat cu numarul 11 a fost deja raportat ca decesul cu numarul 5, in cursul zilei de ieri, 23 martie a.c.

Cazul 12: Barbat, 74 ani, din judetul Ialomita, internat la Bacau in Spitalul Comanesti, sectia ATI, unde a primit oxigen pe masca. Barbatul a manifestat simptome in 19 martie a.c. si a fost internat in 22 martie a.c. in stare grava. Pacientul suferea de obezitate, HTA, si insuficienta renala cronica", anunta MS.

Anterior, Grupul de Comunicare Strategica informa ca au mai fost confirmate alte trei decese, fiind vorba despre doi barbati si o femeie, toti internat la Spitalul Judetean Suceava. Unul dintre pacienti a murit duminica, 22 martie, iar al treilea luni, 23 martie, acestia fiind confirmati cu COVID-19 tot luni.

"Barbat, 59 ani, pacient Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere

precizata. Data deces: 22/03/2020

Femeie, 80 ani, pacienta in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere

precizata. Data deces: 23/03/2020

Barbat, 71 ani, pacient Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere

precizata Data deces: 23/03/2020", anunta Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat remis Ziare.com.

GCS precizeaza ca pacientii au fost confirmati cu noul coronavirus luni.

"Pacientii au fost confirmati pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020, atunci cand s- au primit rezultatele probelor de laborator.

Toti cei trei pacienti aveau afectiuni medicale cronice pre-existente (boli cardiovasculare, diabet).

Decesele au fost raportate la INSP in aceasta seara", se arata in comunicat.

Pe teritoriul Romaniei, pana acum, au fost confirmate in total 794 de cazuri de persoane infectate.

