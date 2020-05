17 decese provocate de COVID-19, anuntate azi. Am trecut de 1.200 de morti

Iata detaliile despre decesele anuntate luni, 25 mai:

Astfel, bilantul negru ajunge in Romania la 1.202.Prima informare a GCS a venit in jur de ora 10, fiind vorba despre doua femei si un barbat din Iasi, Bacau si Maramures. La pranz, au fost anuntate alte cinci decese: doua femei si trei barbati din Suceava, Cluj si Constanta.In jurul orei 14:00 a venit si a treia informare a Grupului, care anunta ca alti patru romani au fost rapusi de COVID-19. Victimele sunt din Iasi, Mures, Suceava si Maramures.Cu putin timp inainte de 17:00, GCS a mai raportat 5 decese provocate de coronavirus, fiind vorba despre trei barbati si doua femei.Totodata, GCS a venit si cu o rectificare privind decesul 1190: "Este vorba despre un barbat cu varsta 68 ani din Suceava, nu despre o femeie asa cum a fost transmis eronat initial".In plus, a fost inlocuit si decesul cu nr. 1.178, "deoarece cazul alocat a fost declarat vindecat cu 2 teste negative (al doilea test negativ a fost descoperit astazi de catre DSP Botosani), prin urmare codul de deces s-a realocat, dupa cum urmeaza:Deces 1178 - Femeie, 50 ani, judet Botosani. Data confirmare: 24.04.2020. Data deces: 23.05.2020. Comorbiditati: Insuficienta hepatica cronica, Hepatita virala cronica C".In Romania, astazi avem 18.283 de cazuri de COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate si externate. La ATI, in acest moment, sunt internati 177 de pacienti.- o femeie de 75 de ani din Iasi, confirmata cu noul coronavirus in 23 mai. Pacienta a murit pe 24 mai. Suferea de obezitate grad II, neoplasm de vezica si hemiplegie dreapta.- un barbat de 46 de ani din Bacau, testat pozitiv in data de 15 mai. Pacientul a murit duminica, 24 mai. Comorbiditati: ciroza hepatica toxica decompensata, insuficienta hepatica cronica, hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip II, ascita, hipersplenism hematologic trombocitopenic.- o femeie de 85 de ani din Maramures, confirmata cu COVID-19 in data de 24 mai. In aceeasi zi, pacienta a murit. Ea suferea de cardiopatie ischemica cronica, hipertensiune arteriala primara, accident vascular cerebral sechelar, pleurezie dreapta, insuficienta cardiaca cronica stadiul III, sindrom hipoanabolic, fibrilatie atriala cronica permanenta, policitemie vera.- o femeie de 36 de ani din Constanta, confirmata cu COVID-19 in data de 29 martie. Pacienta a murit pe 25 mai, suferind de hipertensiune arteriala.- un barbat de 68 de ani din Suceava, testata pozitiv in 15 mai. Pacienta a decedat in 24 mai. Comorbiditati: boala Renala cronica stadiul V, dializa.- un barbat de 94 de ani Cluj, care a primit diagnosticul in data de 10 mai. El a murit pe 24 mai. Suferea de pneumonie bilaterala, forma medie, dementa senila, accident vascular cerebral ischemic silvian, hemoragie digestiva superioara cu hematemeza.- un barbat de 96 de ani din Suceava, care a primit rezultat pozitiv in data de 2 mai. Decesul a fost inregistrat in 24 mai. Comorbiditati: adenocarcinom de prostata, fibrilatie atriala.- un barbat de 89 de ani din Suceava, confirmat cu coronavirus in 23 mai. Pacientul a murit pe 24 mai. Suferea de hipertensiune arteriala, fibrilatie atriala, insuficienta cardiaca, bronhopneumopatia cronica obstructiva si ateroscleroza avansata.- o femeie de 84 de ani din Maramures, confirmata cu coronavirus in data de 13 mai. Pe 25 mai a fost inregistrat decesul. Pacienta suferea de insuficienta cardiorespiratorie acuta, hipertensiune arteriala stadiul II, cardiomiopatie dilatativa, boala Alzheimer, pleurezie bazala stanga.- o femeie de 68 de ani din Suceava, diagnosticata cu COVID-19 in data de 6 aprilie. Femeia a murit pe 7 aprilie. Comorbiditati: cardiopatie cifoscoliotica, fibrilatie atriala si insuficienta cardiaca.GCS precizeaza ca acest deces a fost omis la raportare de catre Spitalul Radauti. "DSP Suceava a solicitat nota explicativa", potrivit sursei citate.- o femeie de 55 de ani din Mures, care a primit rezultat pozitiv in data de 14 mai. Pacienta a murit duminica, 24 mai. Suferea de hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica cronica si obezitate.- un barbat de 56 de ani din Iasi, confirmat in 22 mai cu SARS-CoV-2. Pacientul a decedat astazi. Comorbiditati: bronhopneumopatia obstructiva cronica, cardiomiopatie dilatativa, hipertensiune pulmonara secundara moderata, insuficienta mitrala, bloc atrioventricular grd. I, insuficienta cardiac cls III NYHA, hematom subdural acut emisferic stg, fractura cominutiva parietala stg. cu iradiere temporala stg.- un barbat de 84 de ani din Vrancea, testat pozitiv in data de 19 mai. El a murit pe 26 mai. Pacientul suferea de hipertensiune arteriala, stenoza hepatica, nefropatie cronica, bronhopneumopatia obstructiva cronica, lobectomie pulmonara superioara stanga (TBC).- un barbat de 49 de ani din Bucuresti, confirmat cu COVID-19 in data de 18 mai. Barbatul a murit in 23 mai. Comorbiditati: HIV/SIDA.- o femeie de 81 de ani din Hunedoara, care a fost diagnosticata in 23 mai. Pacienta a decedat astazi. Comorbiditati: pleurezie masiva dreapta, neoplasm gastric std. IV, carcinomatoza peritoneala, stenoza pilorica, trombembolism pulmonar cronic.- un barbat de 69 de ani din Prahova. A fost confirmat cu boala in 12 mai si a murit pe 24. Suferea de hipertensiune arteriala si neoplasm.- o femeie de 76 de ani din judetul Galati. Pacienta a fost diagnosticata in 8 aprilie, iar decesul a fost inregistrat in 25 mai. Comorbiditati: fibrilatie atriala permanenta, insuficienta ventriculara stg, hipertensiune arteriala gradul III, sechele in urma unui accident vascular cerebral, cardiopatie ischemica cronica nedureroasa, sindrom psihoinvolutiv.