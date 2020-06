Inca trei romani au pierdut lupta cu COVID-19. Numarul deceselor a ajuns la 1.279

Ziare.

com

Este vorba despre doua femei si un barbat din Arges, Ilfov si Bistrita.Astfel, an acest moment, numarul deceselor puse pe seama coronaviruslui in tara noastra a ajuns la 1.279.Luni, la amiaza, am ajuns la un total de 19.398 de cazuri confirmate de COVID-19 in Romania, dintre care 13.426 au fost declarate vindecate si externate.- este vorba despre o femeie de 68 de ani din Arges, care a primit confirmarea bolii pe 20 mai si a murit pe 1 iunie. Suferea de diabet zaharat, HTA, sindrom mielodisplazic.- O alta femeie de 58 de ani din Ilfov a fost confirmata cu coronavirus pe 22 mai si a murit pe 30. Avea astm bronsic, hernie hiatala si mielom multiplu (un cancer rar).- victima este un barbat de 75 de ani din judetul Bistrita. El a fost confirmat cu coronavirus pe 1 iunie si a murit in aceeasi zi. Suferea de diabet zaharat, obezitate, BPOC si cord pulmonar cronic.