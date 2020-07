Inca un angajat al Ministerului Afacerilor Externe, confirmat cu coronavirus

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca un angajat din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat in cursul zilei de 28 iulie cu infectia cu COVID-19. Persoana infectata este singurul contact direct depistat pozitiv ca urmare a anchetei epidemiologice desfasurate in contextul celor doua cazuri comunicate in data de 23 iulie", a transmis, marti, Ministerul Afacerilor Externe.Conducerea ministerului a dispus masuri de protectie pentru restul colectivului.Joi, MAE preciza, printr-un comunicat de presa, ca au fost confirmate 20 de cazuri de infectie cu COVID-19 in randul angajatilor, 16 in cadrul Serviciului Exterior si patru in cadrul Centralei MAE.13 angajati au fost deja declarati vindecati.