Inca un angajat al televiziunii publice, confirmat ca infectat cu noul coronavirus. Este al noualea caz inregistrat la SRTv

Potrivit procedurilor, a fost anuntat medicul de familie si cabinetul medical al institutiei care au luat masurile necesare in acest caz, al noualea inregistrat in SRTv.Fiind vorba despre o persoana care se afla in concediu de odihna, acest caz nu are niciun contact la locul de munca.TVR precizeaza ca aceasta persoana si cele anterior depistate pozitiv sunt cazuri fara legatura intre ele si infectarea nu s-a produs in TVR. Este doar o evolutie normala in conditiile unei transmisii comunitare extinse.Reprezentantii managementului TVR sunt permanent in legatura cu persoanele depistate pozitiv, se mai arata in comunicat.