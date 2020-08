Inca un beneficiar al azilului din judetul Buzau, declarat focar de coronavirus, a murit infectat cu COVID-19

Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, este vorba de un barbat de 72 de ani, care fusese transferat la Terapie Intensiva in Spitalul Judetean marti seara, dar medicii nu l-au mai putut salva, miercuri fiind inregistrat decesul.Este al doilea deces din acest focar de coronavirus, cel mai mare din judetul Buzau. Situatia este cu atat mai grava cu cat in azilul de la Costesti sunt batrani cu varste intre 70 si peste 90 de ani, multi cu probleme grave de sanatate.Potrivit unor surse medicale, infectarile in unitate ar fi pornit de la o angajata care s-a aflat in concediu de odihna, insa acest aspect nu s-a stabilit cu exactitate pana acum.Miercuri, Directia de Sanatate Publica a decis transferul batranilor care sunt pozitivi si al angajatilor cu coronavirus care erau izolati in centru. Toti bolnavii au fost transferati cu salvarile la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat.In azilul de la Costesti, au fost initial 17 persoane confirmate cu coronavirus: 13 beneficiari si 4 angajati. Din randul beneficiarilor, doi au murit pana acum. Conducerea Primariei Costesti, in subordinea careia se afla azilul, a cerut, miercuri, testarea tuturor persoanelor care se mai afla in azil pentru a se constata daca printre acestea sunt persoane asimptomatice.