Inca un caz confirmat cu Covid-19 la Curtea de Apel Alba Iulia. Masurile privind reluarea activitatii instantei

"S-a incheiat retestarea tuturor colegilor cu rezultate initiale negative sau incerte. Datele comunicate pana acum confirma rezultatele negative, cu exceptia unui singur rezultat care este incert si va fi repetat, in timp ce pentru o alta colega, care a avut initial rezultat incert, retestarea confirma pozitivarea", au transmis reprezentantii CA Alba Iulia.Sursa citata anunta si faptul ca, dupa doua zile de suspendare a activitatii, joi si vineri, cand a fost efectuata dezinfectia tuturor incaperilor, CA isi va relua complet activitatea incepand de luni, cu "stricta" respectare a masurilor de prevenire a infectarii cu noul coronavirus "Cauzele aflate pe rolul instantei se vor desfasura conform programarii, iar colegii aflati in internare sau izolare, carora le dorim insanatosire grabnica, vor fi inlocuiti in activitate pana la recuperarea completa", se mai arata in comunicat.Cinci angajati, dintr-un total de 123 testati, au fost confirmati miercuri cu noul coronavirus, in cadrul anchetei epidemiologice declansate dupa ce duminica a fost depistat primul caz, dupa ce o grefiera s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul SJU Alba Iulia cu simptome de viroza respiratorie, care au debutat sambata seara.