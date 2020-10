Inca un copil a ajuns la terapie intensiva cu sindrom inflamator multisistemic dupa infectarea cu COVID-19

Directorul medical al Spitalului "Dr. Victor Gomoiu", Diana Ionescu, a declarat, luni, la Digi 24, ca acest copil a ajuns la spitalul din Capitala sambata, prin transfer de la Spitalul din Brasov."Diagnostic de prezumtie - meningita. La noi a fost diagnosticat cu multiple disfunctii, disfunctie respiratorie, disfunctie cardiaca, un sindrom inflamator foarte pronuntat, modificari hematologice importante, a fost admis in Terapie Intensiva, unde medicii nostri l-au diagnosticat cu PIMS (Sindrom Inflamator Multisistemic - n.r.). Actualmente este intr-o stare favorabila, e neintubat, e stabil si merge spre bine", a explicat dr. Ionescu.Diana Ionescu a precizat ca sindromul vine dupa infectia COVID-19."Copilul a fost infectat cu COVID, undeva in jur de 30 septembrie are un test pozitiv. La noi testele sunt negative de RT-PCR, dar are IgG crescut, deci ne arata ca a trecut prin boala. Este o reactie inflamatorie multisistemica, cum stim, ce apare la doua-trei saptamani dupa infectia cu SARS-COV-2", a afirmat Diana Ionescu.La Spitalul "Gomoiu" a mai fost internat cu PIMS un baietel de 10 din Buzau, care a fost externat ulterior. Tot la "Gomoiu" a ajuns un adolescent cu sindrom inflamatoriu multisistem, asociat infectiei cu COVID-19.