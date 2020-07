Inca un dosar penal, in Prahova, pentru zadarnicirea combaterii bolilor. O persoana aflata in izolare a parasit locuinta

Dosarul penal deschis joi sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Valenii de Munte are la baza o autosesizare a poltistilor."La data de 29.07.2020, lucratori din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.8 Baltesti, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la aceeasi data, o persoana aflata in izolare la domiciliul din comuna Aricestii Zeletin, judetul Prahova, nu a respectat masura impusa pentru prevenirea raspandirii coronavirusului (COVID -19) si a parasit imobilul" informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Valenii de Munte.Procurorii acestei unitati fac anchete in alte doua cauze similiare, unul dintre dosare vizand faptul ca fiul viceprimarului din comuna Gornet, care locuieste in satul Gornet, aflat in carantina, a parasit localitatea pentru a merge la mare, la Costinesti.Citeste si: