Inca un medic a fost rapus de coronavirus. Chirurgul Firmilian Calota avea 66 de ani si era profesor universitar la Craiova

Anuntul a fost facut pe Facebook de catre fostii colegi."Cu deosebit regret, promotia '74 a Colegiului National(fostul Liceudin Craiova) anunta trecerea in nefiinta a colegului lor dr. Calota Firmilian!", a scris unul dintre colegi.Fost director al Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, Firmilian Calota era profesor universitar la Facultatea de Medicina din Craiova, avea 66 de ani si fusese depistat pozitiv la noul coronavirus in urma cu o saptamana.Citeste si: Medicul Radu Tincu, in ziua cu peste 200 de morti: "Mortalitatea in randul pacientilor COVID va continua sa creasca"