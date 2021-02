Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca a fost informat despre un deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase 'Matei Bals' din Bucuresti in timpul incendiului din 29 ianuarie.Conform sursei citate, este vorba despre un barbat in varsta de 91 de ani, transferat dupa incendiu la Spitalul Militar Central din Bucuresti."Pacientul a fost diagnosticat cu o forma severa SARS Cov-2 si prezenta afectiuni asociate. Ancheta medico-legala va stabili cauzele decesului", afirma sursa citata