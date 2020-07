UPDATE. Inca un roman din Grecia, confirmat cu noul coronavirus. Numarul cazurilor a urcat la 16, transmite MAE. Autoritatile elene spun ca ar fi peste 60

Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia lor sa fie comunicata autoritatilor de la Bucuresti, scrie news.ro."Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, urmare a declaratiilor publice sustinute de ministrul delegat pentru protectie civila al Republicii Elene, Nikos Hardalias, conform carora, pana la acest moment, 61 de cetateni romani ar fi fost depistati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 pe teritoriul Republicii Elene, Ambasada Romaniei la Atena a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile elene competente pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la situatia acestora si starea de sanatate.MAE mentioneaza ca datele comunicate in mod public pana in prezent cu privire la cazurile turistilor romani depistati ca fiind infectati cu COVID-19 pe teritoriul Greciei au fost obtinute de catre Ambasada Romaniei la Atena si Consulatul General al Romaniei la Salonic fie direct de la autoritatile elene, fie, in mod direct, de la cetatenii romani vizati. Totodata, MAE mentioneaza ca, in anumite cazuri, cetatenii romani depistati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 au solicitat in mod expres discretie cu privire la situatia lor, refuzand informarea autoritatilor romane cu privire la situatia sau starea de sanatate", a transmis, joi seara, Ministerul Afacerilor Externe."Suplimentar fata de cele 15 cazuri comunicate de MAE anterior, un alt cetatean roman a informat Ambasada Romaniei la Atena cu privire la faptul ca a fost depistat pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2", precizeaza Ministerul Afacerilor Externe.Acesta se afla in insula Creta si a fost plasat in carantina intr-un hotel special desemnat efectuarii acestei masuri, unde va ramane alaturi de un alt cetatean roman.Potrivit MAE, starea persoanei infectate este buna, fiind asimptomatica. Ambasada Romaniei la Atena este in dialog cu cetateanul roman, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de Republica Elena in contextul generat de pandemia de COVID-19.In context, MAE precizeaza ca, urmare a declaratiilor publice sustinute de ministrul delegat pentru protectie civila al Republicii Elene, Nikos Hardalias, conform carora, pana la acest moment, 61 de cetateni romani ar fi fost depistati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii Elene, Ambasada Romaniei la Atena a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile elene competente pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la situatia acestora si starea de sanatate.MAE mentioneaza ca datele comunicate in mod public pana in prezent cu privire la cazurile turistilor romani depistati ca fiind infectati, pe teritoriul Greciei, au fost obtinute de catre Ambasada Romaniei la Atena si Consulatul General al Romaniei la Salonic fie direct de la autoritatile elene, fie, in mod direct, de la cetatenii romani vizati.Totodata, MAE mentioneaza ca, "in anumite cazuri, cetatenii romani depistati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 au solicitat in mod expres discretie cu privire la situatia lor, refuzand informarea autoritatilor romane cu privire la situatia sau starea de sanatate".Ambasada Romaniei la Atena continua dialogul cu autoritatile elene atat cu privire la situatia turistilor romani depistati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 pe teritoriul Greciei, cat si cu privire la asigurarea transparentei si predictibilitatii modului de adoptare si implementare a masurilor de preventie in contextul epidemiologic generat de actuala pandemie