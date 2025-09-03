Inca un roman infectat cu coronavirus a murit, la Iasi. Nu calatorise si nici nu avusese contact cu alt bolnav

Romania a inregistrat duminica al treilea deces cauzat de coronavirus. Este vorba de un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Judetean Piatra Neamt.

"A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 si in data de 20 martie 2020 transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Pacientul avea afectiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala).

In urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de calatorie sau contact cu o persoana infectata", se arata intr-un comunicat oficial.

Tot astazi autoritatile au anuntat primele doua decese. Primul pacient decedat avea 67 de ani si fusese confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova. Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer).

Cel de-al doilea pacient, in varsta de 74 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes - Bucuresti, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, avand o boala cronica preexistenta pentru care se afla in programul de dializa.

In total, au murit pana acum 11 romani, 3 in tara si 8 in strainatate - 7 in Italia si unul in Franta.

Bilantul in Romania a ajuns, duminica, la 433 de persoane infectate. Dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate si externate (47 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, 2 la Constanta si 1 la Iasi).

Ads