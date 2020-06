Un studiu realizat de o universitate din SUA arata ineficienta hidroxiclorochinei in preventia COVID-19

Ziare.

Medicamentul a fost laudat de presedintele Donald Trump, care a anuntat ca il utilizeaza ca mijloc de preventie impotriva noului coronavirus. Dar, un nou studiu, realizat pe un grup de 821 de persoane din Statele Unite si Canada, a aratat ca hidroxiclorochina nu este cu mult mai eficienta decat un placebo din acest punct de vedere, informeaza AFP.Utilizata de multi ani contra malariei, hidroxiclorochina, a carei eficacitate impotriva COVID-19 nu a fost niciodata demonstrata riguros, starneste multe pasiuni.Cercetatorii dintr-o echipa coordonata de Universitatea Minnesota au selectionat adulti care au intrat in contact cu o persoana testata pozitiv cu noul coronavirus timp de peste 10 minute si s-au aflat la o distanta mai mica de doi metri fata de aceasta.Cei mai multi dintre ei erau considerati "cu risc" de a fi contaminati, pentru ca nu purtau masti sau viziera de protectie in momentul in care au interactionat cu o persoana infectata.Cu totii au primit fie hidroxiclorochina, fie un placebo, in primele patru zile care au urmat dupa contactul cu o persoana infectata. Apoi, cercetatorii au analizat prin teste de laborator si prin studierea simptomelor cati dintre ei au contractat COVID-19 in urmatoarele doua saptamani."Acest studiu randomizat nu a aratat un beneficiu semnificativ al hidroxiclorochinei ca tratament profilactic dupa o expunere la COVID-19", au concluzionat autorii cercetarii. 49 dintre cei 414 pacienti (12%) care au primit medicamentul au contractat boala, comparativ cu 58 dintre cei 407 de pacienti (14%) care au primit un placebo, diferenta nefiind considerata semnificativa din punct de vedere statistic.Efectele secundare au fost mai frecvente in grupul cu hidroxiclorochina decat in grupul cu placebo, dar in ambele cazuri ele nu au fost indezirabile.Rezultatele studiului erau asteptate cu mare nerabdare, intrucat este vorba despre un studiu controlat randomizat, un experiment considerat ca o referinta pentru studierea rezultatelor clinice. Cu toate acestea, "studiul a fost prea redus pentru a furniza o dovada irefutabila", a prevenit Martin Landray, profesor de medicina si epidemiologie la Universitatea Oxford, care nu a participat insa la aceasta cercetare.Mai multe studii vor fi necesare pentru a se afla cu certitudine daca hidroxiclorochina poate sau nu avea un efect pozitiv moderat, a adaugat acelasi expert.