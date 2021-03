Avertismentul medicilor pentru parinti: Incep sa apara destul de des cazuri de sindrom inflamator multisistemic post-COVID

Forme grave de Covid-19 in cazul copiilor

Simptomatologie usoara spre medie

Starea generala a copilului

Date statistice prezentate de graphs.ro indica faptul ca numarul de infectari in grupa 0-9 ani este deja la nivelul maximului din luna noiembrie a anului trecut, dar si la categoria 10-19 ani se inregistreaza o crestere brusca.Se profileaza astfel. Dat fiind acest context, epidemiologul Octavian Jurma afirma ca, dincolo de boala in sine, tinerii pot fi afectati psihologic pe termen lung daca afla ca sunt motivul pentru infectarea unei persoane dragi.Medicul Raluca Alexandru de la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala a explicat pentru News.ro ca formele grave de COVID-19 in cazul copiilor , cele care necesita oxigenoterapie sau intubare, sunt foarte rare si sunt de obicei cazuri de copii care au si alte boli cronice. Specialistul explica si cum anume se poate manifesta boala in cazul copiilor."Simptomatologia infectiei in randul copiilor este variata: sunt copii total asimptomatici, la care depistarea infectiei este pur intamplatoare, acestia fiind testati in scop de screening, fiind pacienti cu afectiuni cronice, programati pentru reevaluare sau pentru diferite interventii chirurgicale.Majoritatea copiilor prezinta simptomatologie usoara spre medie: unii doar febra, iar altii asociaza simptomatologie digestiva - scaune semilegate sau diareice, dureri abdominale, lipsa apetitului alimentar sau simptomatologie ca de viroza respiratorie, cu nas infundat, rinoree, usoara tuse.Dr. Alexandru trage insa un semnal de alarma legat de modul in care boala COVID-19 se poate manifesta la distanta de 2, 3 sau chiar 4 saptamani din clipa in care copilul a avut testul pozitiv. Medicul spune ca specialistii din spital au tratat zeci de copii cu sindrom inflamator multisistemic, copii care au ajuns in urgenta la spital la cateva saptamani dupa ce au avut infectia COVID-19. Expertul a explicat pentru News.ro ca au fost si destule situatii in care copiii au ajuns la spital cu acest sindrom dupa ce au avut forme asimptomatice de COVID-19, deci nu au stiut ca au avut boala."Inca nu stim care sunt efectele pe termen lung ale acestei infectii. Insa incepem sa vedem destul de des cazurile de sindrom inflamator multisistemic post - infectie cu virusul Sars- Cov -2. Din ianuarie si pana acum am avut peste 30 astfel de cazuri pe care le-am tratat fie in sectia de ATI COVID a spitalului, fie pe sectiile de pediatrie", spune medicul Raluca Alexandru."Ca in cazul oricaror infectii virale, parintii trebuie sa fie atenti la starea generala a copilului, e semnal de alarma daca este una proasta, sa fie atenti la temperatura, la semnele de viroza respiratorie si digestiva. Sa se adreseze in prima instanta medicului de familie, sa-l anunte daca a fost testat pozitiv la COVID", spune medicul Raluca Alexandru.Copilul poate sa nu dezvolte o simptomatologie zgomotoasa, uneori se negativeaza si apoi apare sindromul, iar acesta poate aparea la copii testati pozitiv cu 3-4 saptamani in urma. In sindromul inflamator multisistemic, pot fi afectate mai multe organe, boala poate da manifestari neurologice, cardiace, pulmonare, hepatice, renale, dermatologice, mai spune medicul, si de aceea este atat de important ca parintii sa solicite ajutor medical cand observa ca starea copiilor se degradeaza.La Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala, exista o sectie special destinata cazurilor de COVID-19 la copii. Intr-un pavilion separat, sunt disponibile 5 locuri la ATI si alte 8 locuri in saloane. Exista circuite separate si sala de operatie separata, special alocata acestui pavilion.