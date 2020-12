Vaccinul contra COVID-19 Pfizer/BioNTech a fost aprobat in SUA. Cand va incepe imunizarea in masa

Sub presiunea sefului statului de a accelera autorizarea de urgenta, Agentia Americana pentru Medicamente (FDA a anuntat intr-o scrisoare ca a aprobat administrarea vaccinului. Statele Unite devin astfel a sasea tara care aproba vaccinul Pfizer/BioNTech, dupa Regatul Unit, Canada, Bahrein, Arabia Saudita si Mexic. Agentia Europeana pentru Medicamente ar urma sa emita un aviz pana la sfarsitul lunii decembrie.''Astazi tara noastra a realizat un miracol medical'', a spus Donald Trump intr-un scurt videoclip postat pe Twitter ''Am inceput deja sa trimitem vaccinul catre toate statele'' din tara, a adaugat el. ''Primul vaccin va fi administrat in mai putin de 24 de ore'', a spus el.Citeste si: Carantina in orasul Bragadiru si in comuna Chiajna a fost prelungita. Anuntul Prefecturii Ilfov