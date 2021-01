Inchiderea frontierei intre Statele Unite si Canada, prelungita cu o luna, din cauza evolutiei pandemiei de coronavirus

"Aceasta este o decizie importanta, care va permite oamenilor de ambele parti ale frontierei sa fie in siguranta", a explicat el in cadrul unei conferinte de presa.Inchiderea granitelor Statelor Unite cu cei doi parteneri de liber schimb nord-americani, Canada si Mexic, a fost decisa in martie si prelungita in fiecare luna de atunci. Sunt permise doar comertul cu marfuri si calatoriile considerate esentiale."Guvernul nostru va continua sa asigure securitatea canadienilor impotriva # COVID19 si sa isi bazeze deciziile pe cele mai bune recomandari de sanatate publica disponibile", a justificat, la randul sau, ministrul Securitatii publice Bill Blair pe Twitter Noua prelungire cu o luna survine in timp ce cele doua tari se confrunta cu o evolutie puternica a pandemiei de coronavirus , care a facut peste 17.000 de morti in Canada si peste 375.000 in Statele Unite, cea mai afectata tara din lume.Citeste si: