Sri Lanka introduce pedepse cu inchisoarea si amenzi pentru cei care nu respecta normele sanitare, in scopul prevenirii infectarii cu COVID-19

Cei care nu poarta masca in spatii publice si nu respecta distantarea pot fi inchisi pana la sase luni sau amendati cu 10.000 de rupii (echivalentul a 54 de dolari americani)."Legile asigura oficialilor din domeniul sanitar si politiei acoperirea pentru implementarea directivelor de limitare a raspandirii virusului", a declarat Ajith Rohana, adjunct al inspectorului general al politiei.Magazinele si birourile sunt obligate legal sa ofere mijloace de dezinfectare, sa tina evidenta clientilor si sa restrictioneze deplasarea persoanelor in zonele unde se raspandeste virusul.Masurile mai drastice au fost adoptate in contextul celui de-al doilea val de epidemie, resimtit in Sri Lanka in ultimele doua saptamani. Din 3 octombrie, s-au inregistrat teste pozitive pentru 1789 de persoane si au fost mutati in centre de carantina peste 10.000 de oameni. In 19 zone din apropierea capitalei se aplica restrictii de circulatie Numai in randul lucratorilor de la o fabrica de confectii din Minuwangoda, la 40 de km la nord-est de Colombo, au fost depistati 1500 de purtatori ai coronavirusului, Pana la aparitia focarului respectiv, in Sri Lanka epidemia parea sub control, cu numai 13 decese si 3500 de cazuri din ianuarie pana la inceputul lui octombrie.