Incidenta cazurilor de COVID-19. Timisul coboara sub 5, Covasna a intrat in scenariul rosu. Cea mai mare rata de infectare, in Constanta

Ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica arata ca cea mai mare rata de infectare la mia de locuitori este in Constanta: 7,54 la mie. Pe locul doi se afla Sibiul, unde rata de infectare este de 7,37 la mie. O rata mare de infectare, peste 6 la mie, mai este inregistrata in Bucuresti, Brasov si Cluj.In Timis, rata de infectare a scazut fata de ziua precedenta sub 5 la mia de locuitori.Judetele cu cea mai mica rata de infectare la mia de locuitori sunt: Gorj (1,43), Harghita (1,52), Olt (1,75) si Vrancea (1,67).Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.