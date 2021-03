GRAFIC Ilfovul a luat locul Timisului in topul nefast al incidentei. Judetul limitrof Capitalei se apropie de 10 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori

In total, de la debutul pandemiei si pana in prezent, au fost confirmate 952.803 de cazuri de COVID-19, in timp ce 850.672 de pacienti fiind declarati vindecati.In ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19 , judetul Ilfov este in fruntea clasamentului, cu 9,37 cazuri la mia de locuitori, urmat de municipiul Bucuresti, unde incidenta este de 7,08 cazuri la mia de locuitori.Incidenta crescuta este si in judetul Timis, unde sunt 5,84 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori.De asemenea, judete care se mai afla in zona rosie sunt Sibiu, Constanta, Cluj, Brasov, Arad, Galati, Hunedoara, Giurgiu.Incepand de miercuri 31 martie si judetul Valcea a intrat in scenariul rosu cu o incidenta de 3 cazuri la mia de locuitori.Doar patru judete au ramas, unde se inregistreaza o incidenta mica, sub 1,5 de infectari la mia de locuitori, se afla in scenariul verde. Este vorba despre Buzau, Harghita, Suceava si Vrancea.