VIDEO Imbranceli si pacienti care asteapta in ploaie la Ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti

Mai pacientii sunt nevoiti sa astepte la cortul de triaj, unde intra cate unul sa li se ia temperatura si sunt intrebati la ce sectie a spitalului vor sa mearga. Aici se asteapta cel mai mult timp in ploaie, nefiind niciun loc acoperit, scrie Ziarul Incomod Oamenii spun ca au asteptat 30-45 minute sa li se faca triajul, apoi au mers cativa metri mai in spatele curtii, unde asteapta sa intre in spital. La rand au stat inclusiv oameni in scaune cu rotile sau in carje, care aveau nevoie de consultatii la ortopedie.La aceasta intrare a spitalului oamenii asteapta ca o infirmiera sa iasa si sa strige specializarea/sectia la care sa intre urmatorul pacient. La intrarea in spital exista o copertina, iar oamenii bolnavi se ingramadesc acolo, pentru a se feri de ploaie. Consecinta este ca nu mai exista niciun fel de distantare sociala...La un moment dat a existat si un moment tensionat, cand doi barbati s-au imbrancit la intrarea in spital. Incidentul a fost surprins de jurnalistul ploiestean Victor Preda, care a postat imaginile pe facebook.