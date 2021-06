Bucuresti, niciun nou caz de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Incidenta COVID-19 scade in toata tara

20 judete au raportat zero cazuri, iar cele mai multe imbolnaviri sunt in Ilfov si Suceava - cate 4.Pana astazi, 33.253 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 26.06.2021 (10:00) - 27.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 76 de decese (48 barbati si 28 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Botosani, Maramures, Mures, Prahova si Municipiul Bucuresti.71 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Astfel, 1 dintre acestea s-a produs in luna august 2020, 2 in noiembrie 2020, 8 in decembrie 2020, 15 in ianuarie 2021, 5 in februarie 2021, 6 in martie 2021, 32 in aprilie 2021 si 2 in mai 2021 in judetele Maramures, Mures si Municipiul Bucuresti.Dintre cele 76 de decese, 7 a fost inregistrat la categoria de varsta 50-59 de ani, 26 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 22 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 21 decese la categoria de varsta peste 80 ani.