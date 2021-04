Incidenta in usoara scadere pentru Bucuresti si Ilfov. Doar trei judete au ramas in scenariul verde GRAFIC

Incidenta in Ilfov este in scpdere. Joi, 1 aprilie se inregistra o rata a infectarilor de 9,37 la mie.In Bucuresti, rata de infectare este de 7,05 la mie, fata de 7,06 cat a fost raportat joi, 1 aprilie.Vineri au fost raportate in Capitala 1072 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.Conform datelor transmise de autoritatile sanitare, Romania se afla la o incidenta de 3,96 la mia de locuitori, iar Capitala si 13 judete se afla in scenariul rosu de coronavirus . Doar Harghita, Suceava si Vrancea au ramas in scenariul verde, unde incidenta este de sub 1,5 la mia de locuitori.