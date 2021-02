Graficul incidentei cazurilor de Covid-19: Timis ramane singurul judet cu o rata de peste 3 la mia de locuitori. Maramures se apropie de scenariul rosu

Ilfov raporteaza o rata de incidenta de 2,24, iar Brasov a inregistrat o incidenta de 2,13. Sub pragul de 2 la mia de locuitori sunt urmatoarele zone: Bucuresti (1,9), Alba (1,75), Hunedoara (1,68), Salaj (1,7), Satu Mare (1,7) si Suceava (1,7).Timis a raportat 218 noi cazuri de infectie cu virusul Sars-CoV-2 in ultimele 24 de ore, ducand totalul la 33.383. Maramures are 126 de noi infectii, iar numarul total a ajuns la 14.258 de persoane. Cluj are 155 de noi bolnavi Covid-19, iar total este de 36.261.Bucuresti raporteaza cele mai multe noi infectii, 338, ceea ce duce totalul la 120.013.Autoritatile din Romania au raportat 2 .580 de cazuri noi de infectie cu virusul SARS-CoV-2, 73 decese si 954 de persoane internate in sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI), in ultimele 24 de ore.