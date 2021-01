Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Constanta intra din nou in scenariul rosu, alaturi de alte 4 judete

Bucuresti are o rata de incidenta de 3.79 la mia de locuitori, 666 de infectari noi cu COVID-19, in ultimele 24 de ore si un numar total de 107.233 de cazuri de la inceputul pandemiei in Romania.Cluj are o rata de incidenta de 3.61 la mia de locuitori, 190 de cazuri noi si 31.710 in total.Constanta are o rata de incidenta de 3.08 la mia de locuitori, 217 cazuri noi si 27.650 in total.Ilfov are o rata de incidenta de 4.44 la mia de locuitori, 225 de cazuri noi si 25.830 in total.Timis are o rata de incidenta de 3.92 la mia de locuitori, 273 de imbolnaviri noi si 28.026 in total.Peste 100 de infectari noi au inregistrat si Suceava (132), Maramures (127), Iasi (133), Galati (155), Dolj (105) si Bihor (119).Citeste si: 4.403 cazuri noi depistate dupa efectuarea a peste 28.000 de teste. Numar ridicat de pacienti internati la ATI