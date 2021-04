Incidenta cazurilor de COVID-19. Bucurestiul inregistreaza o scadere. 14 judete sunt in scenariul rosu GRAFIC

Bucurestiul inregistreaza o scadere si coboara sub sapte la mia de locuitori, dar situatia ramane ingrijoratoare in Ilfov , care are o rata de incidenta de 9,17.Ilfov ramane judetul cu cea mai mare rata de incidenta, de 9,17 la mia de locuitori, inregistrand astazi 350 de cazuri noi. In plus, este singurul judet in care masurile restrictive se aplica zilnic, nu doar vinerea, sambata si duminica.Pe locul doi este Capitala, cu 6,85 la mia de locuitori. Totusi, este prima data in ultima saptamana cand coboara sub sapte, astfel ca trendul este descendent. Bucurestiul a inregistrat 638 de infectari noi, fiind cel mai mare numar din tara.Pe locul trei este Cluj, cu o incidenta de 6,33 la mia de locuitori si 60 de imbolnaviri noi, in ultimele 24 de ore.La polul opus se afla cele patru judete care inca se incadreaza in scenariul verde, si anume Harghita (1,30), Maramures (1,47), Suceava (0,97) si Vrancea (1,38).