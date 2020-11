Coronavirus Romania. Niciun judet nu se mai afla in zona verde. In Sibiu, cea mai mare rata a incidentei. Care este situatia in restul tarii

Judetul Sibiu a ajuns la o rata de incidenta de 9.06 la mia de locuitori. Joi, 19 noiembrie, a inregistrat 361 de cazuri noi, raportate in 24 de ore. Numarul total al cazurilor raportate de la inceputul pandemiei este de 11.452.Pe locul doi este Cluj, cu o rata de incidenta de 7,64, 734 de cazuri noi si un total de 17.689 de imbolnaviri.Pe locul trei este Ilfov, cu o rata de incidenta de 6,78 la mia de locuitori. Judetul a raportat 441 cazuri noi, ajungand la un total de 11.661.Brasovul are o rata de incidenta de 6,40, 221 de cazuri noi si un total de 15.313.Judetul Timis are o rata de incidenta de 6,33, 363 de cazuri noi si un total de 16.218.Alba a ajuns la incidenta de 6,21, cu 203 de cazuri noi si un total de 8.486.Situatia este ingrijoratoare si in Constanta - 5,97 rata de incidenta, Bihor - 5,80 si Arad - 5,79.La polul opus se claseaza Olt, cu o rata de incidenta de 1,74, Vrancea - 1,79 si Gorj - 1,82.CITESTE SI: Coronavirus Romania. Situatie alarmanta in continuare: peste 10.000 de cazuri noi si 167 de morti. Numar urias de pacienti la ATI