Harta incidentei cazurilor de COVID-19 in Romania. Constanta ramane pe primul loc, iar alte cinci judetele au o rata de infectare de peste 5 la mia de locuitori

Rata de incidenta in municipiula scazut usor, ajungand la 7,04 la mia de locuitori, judetul raportand 431 de cazuri noi in ultimele 24 de ore si un total de 18.731 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este, cu o rata de incidenta de 7,01 la o mia de locuitori, 340 de imbolnaviri raportate in ultimele 24 de ore si un total de 16.460 de cazuri.Pe locul trei este, cu o rata de infectare de 5,74, 434 de cazuri noi si 23.008 persoane infectate, in total, de la inceputul crizei sanitare.In clasamentul judetelor cu cele mai mari rate de infectare urmeaza, cu o incidenta de 5,42, 203 imbolnaviri noi in ultimele 24 de ore si 14.559 de cazuri in total.raporteaza o rata de incidenta de 5,39 si 986 de noi cazuri, trecand de pragul de 70.000 de infectati si ajungand la 70.807 persoane bolnave de Covid-19.mai inregistreaza o incidenta de peste 5 la mia de locuitori: 5,19. In ultimele 24 de ore, in judet s-au inregistrat peste 355 de cazuri noi, apropiindu-se de totalul de 20.000.La polul opus au mai ramas doar trei judete: Harghita (1,1), Gorj (1,29) si Olt (1,5), toate fiind in scenariul verde.