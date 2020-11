Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Constanta ramane in frunte, judetul Ilfov devanseaza Sibiul

Rata de incidenta in 30 noiembrie FOTO GCS

Pe locul doi se afla judetul Ilfov, unde rata de infectare a urcat la 7,2 la mie.Judetul Sibiu este in scadere, ajungand la o rata 6,82 la mia de locuitori, fata de duminica, 29 noiembrie, cand inregistra o rata de 7, 13. O rata mare de infectare peste 6 la mia de locuitori se mentine in continuare in municipiul Bucuresti, Brasov si Cluj.Trei judete sunt peste 5 la incidenta cazurilor de COVID-19: Alba - 5,23, Arad - 5,33 si Arges - 5,18.Judetele cu cea mai mica rata de infectare la mia de locuitori sunt: Gorj - 1,45 si Harghita -1,47, incadrandu-se in scenariul verde, iar Olt - 1,87 si Vrancea - 1,7, incadrandu-se in scenariul galbenCoeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.Citeste si: Nou record dramatic in privinta pacientilor in stare grava internati la ATI. Peste 130 de oameni au murit in ultimele 24 de ore