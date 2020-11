Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Sibiul si Brasovul conduc in clasamentul nefast

Cu toate acestea, judetul Sibiu se afla in scadere, fata de zilele trecute, dupa ce saptamanile trecute inregistra o rata de 9 la mia de locuitori. In judetul Brasov incidenta este, de asemenea, la 7 la mia de locuitori.In municipiul Bucuresti incidenta cazurilor la 14 zile a ajuns de 6,62 la mia de locuitori.Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, 26 de judete si Capitala se afla miercuri in scenariul rosu, cu rata de infectare de peste 3 la mia de locuitori.Datele arata incidenta de peste 6 la mie in municipiul Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta si Ilfov.In judetul Arad, Bihor si Timis infectare este de peste 5 la mie.In judetul Arges, Mures, Prahova, Salaj si Satu Mare incidenta este de peste 4 la mie.Alte 12 judete inregistreaza o incidenta de peste 3 la mia de locuitori: Bistrita Nasaud, Braila, Calarasi, Dambovita, Dolj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Tulcea si Valcea.In scenariul galben se afla 15 judete: Bacau, Botosani, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Neamt, Olt, Suceava, Teleorman, Vaslui si Vrancea, inregistrand o rata de incidenta de pana la 3 la mia de locuitori.