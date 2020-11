CORONAVIRUS Romania Sase judete au incidenta peste 6. Sibiu a ajuns la 9 cazuri la mia de locuitori

Niciun judet din tara nu se mai afla in zona verde, sub 1,50 cazuri la mia de locuitori. Cea mai scazuta incidenta este raportata in judetul Vrancea, 1,78 cazuri la mia de locuitori. Doar patru judete din tara au o incidenta sub 2 cazuri la mia locuitori.Judetul Sibiu ramane zona cu cea mai accentuata raspandire a noului coronavirus , marti 17 noiembrie, fiind atinsa o incidenta de 9 cazuri la mia de locuitori dupa confirmarea a 181 de noi imbolnaviri. Cu o zi inainte, incidenta din judetul Sibiu era de 8,83 cazuri la mia de locuitori.Pe locul secund in topul zonelor cu cea mai ridicata incidenta se afla judetul Cluj, cu o rata de 7,42 cazuri la mia de locuitori. In judet, marti, au fost raportate nu mai putin de 606 cazuri noi. Luni, incidenta in acest judet era de 7,37.De asemenea o incidenta ridicata, a treia din tara, se inregistreaza in judetul Ilfov, 6,9 cazuri la mia de locuitori. In acest judet au fost confirmate, marti, 301 cazuri noi. Luni, 16 noiembrie, in Ilfov era inregistrata o incidenta de 6,83 cazuri.In Capitala se inregistreaza o incidenta de 5,54 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand era raportata o valoare de 5,6. Marti, in Bucuresti au fost raportate 1003 cazuri noi.CITESTE SI