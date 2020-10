Incidenta cazurilor de COVID-19 in Bucuresti, in intervalul ultimelor 14 zile, este de 2,89. Datele statistice publicate de autoritati

"Indicidenta cazurilor la 14 zile in Capitala, din informatiile primite de la DSP Bucuresti, este 2,89.Datele folosite in stabilirea indicelui sunt urmatoarele:Numar total de persoane nou pozitivate in ultimele 14 zile - 6.797Numar total de cazuri in focare - 447 (cifra care se scade din cea a nou pozitivatilor in ultimele 14 zile)Populatia Bucurestilului la care se face raportarea - 2.196.979", a transmis joi seara, Grupul de Comunicare Strategica.In raportul de la pranz, GCS transmitea ca "avand in vedere prevederile art. 4, alin. 2 si 4 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, incidenta cazurilor la 14 zile pentru judete si Municipiul Bucuresti este in curs de actualizare si va fi comunicata ulterior, imediat cum vom primi aceste date".