Rata de peste 7, in judetele Constanta si Ilfov. Incindeta in Capitala este din nou peste 6 la mia de locuitori

Conform Grupului de Comunicare Strategica, rata de infectare in Constanta este de 7,21 la mie, iar in Ilfov de 7,32 la mie.In Bucuresti, rata de infectare este de 6,34 la mie.Judetele Brasov si Cluj au rate de infectare de peste 5 la mie, iar alte 17 judete sunt in scenariul rosu cu incidenta de peste 3 la mie.Sunt si trei judete aflate in scenariul verde. Acestea sunt Gorj, Harghita si Olt, cu rata sub 1,5 la mie.Citeste si: