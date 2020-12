Coronavirus Romania Rata mare de infectare in Bucuresti. Incidenta de peste 7 la mie in judetele Ilfov si Constanta

Cele mai multe cazuri sunt in Bucuresti: 1.946, in 24 de ore, cele mai multe infectari zilnice de pana acum. Tot aici, incidenta este de peste 6,5 la mie.Cele mai mari rate de infectare sunt inregistrate in judetele Ilfov (7,36) si Constanta (7,13).In total, 19 judete si Capitala sunt in scenariul rosu de coronavirus. Alte 19 judete sunt in scenariul galben si trei judete sunt in sceanriul verde, cu rata de infectare sub 1,5 la mie.Conform rapoartelor atuoritatilor, cea mai mica rata de infectare este in Harghita cu 1,02 la mie.Citeste si: