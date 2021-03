CORONAVIRUS Romania. Bucurestiul a depasit incidenta de 3 la mie si intra in scenariul rosu

Ce inseamna intrarea in scenariul rosu

3.05

De altfel, numarul cazurilor noi din Bucuresti se apropie din nou de 1.000. Conform raportului GCS, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 927 de infectii.De asemenea, judetele Timis, Ilfov, Cluj si Brasov se afla in scenariul rosu.Conform reglementarilor in vigoare, la rata de incidenta peste 3 la mie, restaurantele se inchid la interior, la fel si cinematografele, teatrele, salile de jocuri de noroc, dar asta numai dupa o decizie a Comitetului pentru Situatii de Urgenta.Practic, Capitala intra din nou in scenariul inchiderii majoritatii locurilor publice.Iata cum a evoluat incidenta in Bucuresti, de la inceputul lunii martieVineri, 5.03.2021 - incidenta de4.03.2021 incidenta: 2.793.03.2021 incidenta: 2.712.03.2021 incidenta: 2.561.03.2021 incidenta: 2.55In urma cu o luna, pe 5 februarie, incidenta era de 1.90 la mie.Capitala iesise pe 20 ianuarie din scenariul rosu , intrand in scenariul Galben, dupa cateva luni de restrictii. Primele informatii despre intrarea Bucurestiului in scenariul rosu s-au vehiculat pe 13 octombrie 2020 , cand un raport al Institutului National de Sanatate Publica arata faptul ca rata de infectare a sarit de 3 la mia de locuitori in Capitala. Mai exact, cifra era 3,11 la mie. Astfel, Bucurestiul putea intra in scenariul rosu.