Coronavirus Romania Rata de infectare in crestere, in Bucuresti. Ilfovul a scazut sub 7 la mie

Conform raportului Grupului de Comunicare Strategica, incidenta la 14 zile privind infectiile cu SARS-CoV-2 din Capitala este de 6,77 la mie, in crestere fata de cea raportata miercuri, cand a fost 6,56 la mie.Tot Bucuresti, atat marti, cat si miercuri, au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi.Situatia ar parea ca se imbunatateste in judetul Ilfov, care a scazut sub pragul de 7 la mie (6,14). Miercuri inregistra 7,32 la mie.Rata transmisa miercuri pentru Ilfov este mai mica fata de cea din Capitala.Constanta ramane singurul judet cu rata de infectare de peste 7 la mie. Miercuri a fost raportata o incidenta de 7,09 la mie, fata de marti cand a fost o incidenta de 7,13.Trei judete din tara sunt in scenariul verde, cu rate de infectare de sub 1,5 la mie.