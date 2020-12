Incidenta cazurilor la 14 zile in Romania. Judetul Ilfov a trecut, din nou, de pragul de 7 la mie. Situatie grava in Bucuresti si Constanta

In Ilfov (incidenta de 7,15) au fost raportate, vineri, 303 de cazuri noi.Urmeaza Bucuresti cu o rata de infectare de 6,57 la mie si 1.088 de cazuri noi. Cu o zi in urma, incidenta era de 6,64. Iar de la inceputul pandemiei pana in prezent, in Capitala au fost confirmate peste 90.000 de infectii cu noul coronavirus Pe locul al treilea se afla judetul Constanta cu o rata de infectare e 6 la mie, in crestere fata de incidenta raportata joi cand era de 5,95 la mie.Celelalte judete in scenariul rosu mai sunt Arad (3,12), Arges (3,27), Braila (3,25),Brasov (4,99), Cluj (4,52), Ialomita (3,09) si Timis cu 4,11.Sapte judete sunt acum in scenariul verde, iar Harghita are cea mai mica rata de infectare de 0,78 la mie.Citeste si: