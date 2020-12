Incidenta noului coronavirus in Romania. Un singur judet a ramas cu o rata de infectare de peste 6 la mie

Cea mai mare rata de infectare este in judetul Ilfov, unde oficialii Directiei pentru Sanatate Publica au raportat un coeficient de 6,38 la mie.Bucuresti a scazut sub "pragul de 6", raportul de marti, aratand 5,59 la mie. Tot aici, numarul cazurilor noi anuntate de Grupul de Comunicare Strategica este de 819, iar de la inceputul pandemiei pana in prezent numarul infectiilor confirmate este de peste 93.000.Judetele Brasov, Cluj si Constanta au rate de infectare de peste 4 la mie, iar Timis este la limita de 4.Judetele Braila si Ialomita au peste 3 la mia de locuitori.Sunt si opt judete in scenariul verde cu incidenta mai mica de 1,5 la mie.Citeste si: