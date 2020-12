Conform datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica, Incidenta cazurlor la 14 zile raportata de DSP este de 4,02 la mie in Bucuresti si de 4,84 in Ilfov.Tot in scenariul rosu se mai afla si judetele Brasov (3,11), Cluj (3,32), Constanta (3,01) si Timis (3,44).16 judete sunt acum in scenariul verde, iar cea mai mica rata de infectare a fost raportata in Harghita (0,39).Citeste si: