GRAFIC Incidenta cazurilor de COVID-19 in Capitala si trei judete, peste 3 la mie. Datele statistice publicate de autoritati

Romania inregistreaza o rata de infectare de peste 14%, conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit raportului Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate mia de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti este de 3,62 la mie, in crestere fata de cea raportata sambata, cand se inregistra 3,56 la mie.In judetul Ilfov, rata de infectare ramane crescuta, de 4,38 la mia de locuitori, in scadere, insa, fata de sabata, cand era de 4,53 la mie.Cel mai greav este in judetul Timis, unde incidenta transmisa duminica arata 4,52 la mie, la acelasi nivel cu situatia de sambata.Clujul este al treilea judet aflat in scenariul rosu, cu o rata de infectare de 3,86, in scadere fata de raportul de sambata, cand era 4,02 la mie.Cea mai mica rata de infectare este inregistrata in judetele Olt si Harghita (0,79 la mie)Duminica, Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.156 de cazuri noi de coronavirus , la nivel national.Citeste si: