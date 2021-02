GRAFIC Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Timisul ramane in zona rosie

Aici, conform datelor oficiale, rata de infectare este de 3,69 la mia de locuitori.Alte opt judete si Capitala se afla in scenariul galben, cu rata de infectare de 1,5 la mie.O situatie mai dificila este in Judetul Brasov care se afla la limita dintre scenariul galben si cel rosu cu o rata de infectare de 2,97 la mie.In Bucuresti, rata de infectare este de 2,06 la mie.Cea mai mica rata de infectare este de 0,4 la mie si este raportata de judetul Vrancea.In ultimele 24 de ore, in Romnaia au fost confirmate 1.872 de cazuri noi, iar de la inceputul pandemiei, in tara noastra sunt confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.