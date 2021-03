GRAFIC Capitala si patru judete, in scenariul rosu de coronavirus. Alte doua judete se apropie de zona periculoasa

De asemena, in patru judete gradul de infectare este de peste 3 la mie.Judetele cu probleme sunt Brasov, Cluj, Ilfov si Timis.In cazul Capitalei, Comitetul pentru Situatii de urgenta urmeaza, sambata 6 martie, sa stabileasca ce masuri vor fi adoptate dupa ce orasul a intrat in scenariul rosu.De asemenea, judetele Maramures si Hunedoara au rata de infectare foarte aproape de scenariul rosu. Raportul autoritatilor arata coeficienti de 2,83 la mie in cazul ambelor zone.