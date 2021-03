GRAFIC Capitala si patru judete sunt in scenariul rosu de coronavirus. In Bucuresti, rata de infectare este in crestere

In Bucuresti au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, 664 de cazuri noi.O situatie grava este in judetul Timis, unde rata de infectare a ajuns la 5,60. De altfel, Timisoara a intrat deja in carantina.Judetul Ilfov are o rata de infectare de 3,76 la mie, Cluj are 3,54 la mie, iar Brasov, 335 la mie.In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost confirmate 3.228 de cazuri noi de coronavirus