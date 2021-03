GRAFIC Capitala si 12 judete, in scenariul rosu. Incidenta in judetul Ilfov a ajuns la 7,86 la mie

In Ilfov rata de infectare se apropie de 8, miercuri fiind raporat un indice de 7,86 fata de 7,47 cu o zi inainte. In Capitala incidenta e de 6,37 fata de 6,22 la anterioara raportare oficiala.Incidenta crescuta este si in judetul Timis unde a ajuns la 6,13 la mie. Cresteri sunt si in Cluj, de la 5,05 la 5,25, si Brasov, de la 4,76 la 4,88.Conform datelor transmise de autoritati , in scenariul rosu sunt judetele Alba, Arad, Brasov, Cluj, Constanta, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Salaj si Timis.Cinci judete au ramas in scenariul verde cu o rata a infectarii mai mica de 1,5 la mie.