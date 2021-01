GRAFIC. Capitala si trei judete mai sunt in scenariul rosu. Harghita scade sub 0,5 la mie

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, Bucurestiul ramane in zona rosie cu o incidenta de 3,85 la mie, in scadere fata de zilele precedenta.Cea mai mare rata a infectarilor este inregistrata in continuare in judetul Ilfov, unde coeficientul este de 4,65 la mie.Situatia este in continuare ingrijoratoare in judetele Cluj (3,16) si Timis (3,36).Cea mai mica rata a infectarilr este raportata in judetul Harghita unde coeficientul a scazut sub 0,5 la mie.Alte 18 judete sunt, de asemena in scenariul verde.Citeste si: