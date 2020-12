Rata de infectare de 6,32 la mie in Ilfov si 5,3 in Bucuresti. Cate judete mai sunt in scenariul rosu

In Ilfov, rata de infectare este de 6,32 la mie, in timp ce in Bucuresti, incidenta este de 5,3.Mai sunt zone rosii in Braila (3,25), Brasov (4,18), Cluj (4,21), Constanta (4,51), Ialomita (3,12) si Timis (4).Sub pragul de 3 la mie sunt 24 de judete, iar alte zece sunt in zona verde, cu rata de infectare de sub 1,5 la mie.Cea mai mica rata de infectare este in Harghita, cu 0,56 la mie.Citeste si: