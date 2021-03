GRAFIC Capitala si patru judete raman in scenariul rosu de coronavirus. Datele transmise de autoritati

Tot in Bucuresti, in ultimele 24 de ore au fost raportate 1.102 cazuri noi de coronavirus. Iar rata de infecatre este de 3,36 la mie.Judetul Timis a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 396 de cazuri noi si are o incidenta de 5,22 la mie.Tot in scenariul rosu se afla si judetul Ilfov cu o incidenta 3,67 la mie si 134 de cazuri noi in 24 de ore.Al treilea judet care a depasit rata de infectare de 3 la mie este Cluj. Incidenta aici este de 3,25 la mie, iar in ultimele 24 de ore autoritatile au raportat 216 cazuri noi.Brasovul are rata de infectare de 3,34 la mie si 297 de cazuri noi la 24 de ore.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 845.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19) , arata raportul autoritatilor.774.277 de pacienti au fost declarati vindecati.